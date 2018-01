Belenenses e West Ham vencem jogos No complemento das rodadas deste final de semana dos campeonatos Inglês e Português, dois jogos foram disputados nesta segunda-feira: em Londres, o West Ham goleou por 4 a 0 o Aston Villa (com três gols de Harewood e um de Benayoun), enquanto que, fora de casa, o Belenenses aplicou 3 a 0 no Penafiel (gols de Silas, José Pedro e Meyong). Assim, o West Ham fica em sétimo lugar na classificação inglesa (sete pontos), com o Aston Villa na 14.ª posição (cinco pontos). Já na classificação portuguesa, o Belenenses é quinto (seis pontos), enquanto que o Penafiel é o 18.º (e último), sem pontuar em nenhum dos três jogos que disputou até o momento.