Belenenses ganha e assume quarta colocação no Português O Belenenses venceu em casa, neste sábado, o Aves por 1 a 0 em partida válida pela 23.ª rodada do Campeonato Português. O único gol da partida foi marcado por Dady, aos 17 minutos do primeiro tempo. Com o resultado, os anfitriões assumem a quarta colocação da competição, enquanto os visitantes seguem na lanterna com apenas 13 pontos conquistados. Na outra partida deste sábado, o Boavista não teve dificuldades para vencer o Paços Ferreira, em casa, por 3 a 1. Os gols dos anfitriões foram marcados por Kazmierczak e Linz (duas vezes), enquanto Antunes descontou para os visitantes. O Boavista soma agora 28 pontos e divide a 10.ª colocação do campeonato com o naval. Mesmo com a derrota, o Paços Ferreira permanece em sexto lugar, com 32 pontos.