Belenenses ganha jogo do Português O Belenenses venceu o Vitória de Steúbal nesta segunda-feira por 2 a 1, no jogo que complementou a 17.ª rodada do Campeonato Português. Com essa vitória, na casa do adversário, o Belenenses melhora um pouco sua situação na classificação: fica em 11.º lugar, com 21 pontos. O Vitória está acima: é o 8.º, com 24 pontos.