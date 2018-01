Belenenses goleia no Português O Belenenses de Lisboa goleou o Varzim por 5 a 1, nesta sexta-feira à noite, na abertura da quinta rodada do Campeonato Português. Filgueira foi o destaque, garantindo um 3 a 0 ainda no primeiro tempo. Vinícius diminuiu para o Varzim, mas Neca e Tuck, cobrando pênalti, ampliaram para o time de Lisboa, que agora tem seis pontos e subiu para o 11º lugar. Varzim tem apenas dois e é o penúltimo colocado. A liderança é dividida por Porto, Boavista e Vitória Guimarães, todos com nove pontos. O destaque da rodada é o clássico entre Benfica e Porto, neste sábado, quando também jogam Boavista e União Leiria. A rodada será completada no domingo, com jogos Paços Ferreira x Farense, Santa Clara x Vitória Guimarães, Vitória Setúbal x Beira-Mar, Marítimo Funchal x Alverca, Sporting x Gil Vicente e Salgueiros x Sporting Braga.