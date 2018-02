Belenenses vence e assume quarta colocação do Português O Belenenses conseguiu um ótimo resultado ao vencer neste domingo o Paços Ferreira fora de casa pela 22.ª rodada do Campeonato Português. Como resultado, os visitantes assumem a quarta colocação com 34 pontos, enquanto os anfitriões permanecem com 32, caindo para a sexta posição da tabela. O primeiro gol do Belenenses saiu nos acréscimos do primeiro tempo. Cândido Costa tabelou com Silas, que devolveu com um belo toque de calcanhar para Costa abrir o placar. No segundo tempo, os visitantes ampliaram com Dady, aos 32 minutos. Nos outros deste domingo aconteceram três empates: Aves 2 x 2 Academica, Beira Mar 2 x 2 Marítimo e União Leiria 1 x 1 Vitória Setubal. Na segunda-feira, Amadora e Benfica fazem o último jogo desta rodada.