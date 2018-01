Belenenses vence fora e já é o 3 O Belenenses surpreendeu o Varzim, fora de casa, com uma boa vitória por 2 a 0, assumindo a 3ª colocação do Campeonato Português, com 10 pontos. O Porto, que no sábado venceu o Marítimo por 1 a 0, é o líder, com 13, um a mais que o Benfica, derrotado por 1 a 0 para o Nacional Madeira. Os demais resultados deste domingo foram: Vitória de Setubal 1 x 1 Beira Mar, Moreirense 2 x 1 União Leiria, Santa Clara 4 x 2 Gil Vicente e Paços Ferreira 3 x 1 Boavista. Ainda neste domingo jogam Braga x Sporting. Na segunda, Acadêmica x Vitória de Guimarães.