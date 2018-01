Beletti sofre lesão na coxa e ficará parado por 3 semanas O lateral-direito brasileiro Belletti, do Barcelona, sofreu uma ruptura fibrilar de três a quatro centímetros na coxa direita e ficará fora dos gramados por três ou quatro semanas, informaram nesta segunda-feira os médicos do clube. Belletti se submeteu nesta segunda a uma ressonância magnética após ter se machucado na partida do último domingo contra o Mallorca, quando retornava depois de uma lesão no púbis. Mesmo sem Ronaldinho Gaúcho, outro jogador brasileiro que passa por complicações de ordem médica, o Barça o bateu o adversário por 1 a 0, e com o tropeço do Sevilla, se consolidou na liderança do Campeonato Espanhol.