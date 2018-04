Belga é efetivado no comando da seleção de Togo

O presidente interino da Federação de Futebol de Togo, Antoine Folly, disse que Saintfiet terá o ex-jogador Jean-Paul Abalo, que defendeu a equipe na Copa do Mundo de 2006, como seu auxiliar técnico.

Saintfiet, de 43 anos, tem larga experiência em seleções africanas, tanto que já dirigiu a Namíbia, o Zimbábue e a Etiópia, entre outros trabalhos no continente. E a sua última equipe foi o sul-africano Free State Stars.

O Togo está no mesmo grupo de Tunísia, Libéria e Djibuti nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2017, que começam em junho. Os líderes de cada uma das 13 chaves e os dois melhores segundos colocados se classificam para o torneio continental.

Já as Eliminatórias Africanas para a Copa do Mundo de 2018 serão iniciadas em outubro. A seleção de Togo ocupa a 80ª colocação no ranking da Fifa. O seu próximo compromisso é um amistoso com Gana, fora de casa, no dia 7 de junho.