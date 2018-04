Belga entra no intervalo, faz dois e Liverpool goleia o Stoke

O Liverpool fazia um confronto difícil diante do Stoke City neste domingo, até que um reserva saiu do banco no intervalo para mudar o rumo da partida. O jovem atacante belga Origi, de 20 anos, precisou de somente 45 minutos para marcar duas vezes e transformar o duelo em casa, pelo Campeonato Inglês, na goleada de 4 a 1 aplicada pelos comandados de Jürgen Klopp.

O resultado recolocou o Liverpool mais próximo da zona de classificação para competições europeias, agora com 48 pontos na oitava posição. Na quinta, a equipe recebe o Borussia Dortmund para definir a vaga nas semifinais da Liga Europa, após o empate por 1 a 1 na ida, na Alemanha. O Stoke, por sua vez, é o nono no Inglês, com 47 pontos, e recebe o Tottenham dia 18, pela competição.

A vitória do Liverpool começou a ser desenhada cedo, logo aos oito minutos. Após cobrança de falta rápida pelo lado esquerdo, Alberto Moreno arriscou de fora da área e marcou. Mas o empate saiu aos 22. Shaqiri cobrou falta para a área, o baixinho Bojan se antecipou à zaga e marcou de cabeça.

O Liverpool era dono do jogo, mas sofria com a falta de pontaria na finalização. Até que aos 32 minutos, voltou a liderar. Sheyi Ojo fez boa jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Sturridge, que, na pequena área, não teria como perder.

No intervalo, Klopp colocou Origi e o Liverpool melhorou instantaneamente. Aos cinco minutos, o belga aproveitou cruzamento de James Milner da direita e cabeceou para a rede. Aos 25, ele recebeu pela esquerda, cortou o marcador e tentou cruzar, mas a bola passou por todo mundo e morreu na rede, selando o placar.