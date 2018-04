Belga marca contra e a favor e Arsenal empata em casa O belga Thomas Vermaelen foi o grande nome do empate por 1 a 1 entre Arsenal e Fulham, neste sábado, no Emirates Stadium. O jogador do time da casa marcou duas vezes. Primeiro fez contra, aos 20 minutos, do segundo tempo. Mas conseguiu se recuperar e, 17 minutos depois, marcou também à favor da sua equipe para deixar tudo igual no placar em jogo válido pela 13.ª rodada.