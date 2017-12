Belgas de olho em Muñoz e Itamar O interesse de empresários da Consport Group pelos atacantes Muñoz e Itamar, antecipado pelo JT na segunda-feira, será oficializado hoje à noite ao presidente do Palmeiras, Mustafá Constursi. O dirigente vai se reunir com o vice-presidente da empresa, Lido Bari, e receberá uma proposta oficial para negociar os dois jogadores. A Consport Group reúne empresários de vários países e além de cuidar dos interesses de jogadores e clubes do mundo inteiro, atua na área de marketing esportivo. "O representante belga da Consport acompanhou a partida entre Palmeiras e Flamengo, na primeira rodada do Rio-São Paulo, e fez um relatório aprovando as atuações de Muñoz, Itamar e Lopes. Por isso, acredito que o presidente Mustafá receberá uma proposta em nome do Bruges", afirma uma fonte da empresa, que não fala em valores. O encontro também terá a participação de Cristiano Dorneles Muller, representante da Consport no Brasil. "A situação do Muñoz, em princípio, é mais fácil porque seus direitos federativos pertencem ao Palmeiras. Já Itamar, cujo passe é do Iraty, do Paraná, terá de ser inicialmente adquirido pelo clube paulista e depois negociado", afirma a mesma fonte. Itamar feliz com provável transferência Segunda-feira, Itamar sorriu ao ser questionado sobre o assunto. "Não estou sabendo de nada. Mas quem não sonha em atuar no futebol do Exterior?", concluiu, relembrando que quase foi parar no futebol coreano anos atrás. Apontado como referência das jogadas ofensivas do Palmeiras, o lateral Arce surpreendeu ao explicar como atua. Disse que, por não ser um jogador de velocidade, sabe no entanto que tem de passar a bola com rapidez para evitar a marcação dos adversários. "É por essa razão que procuro me aprofundar em alguns fundamentos, como o passe", diz. Respondendo sobre a sua eficiência nas jogadas de bola parada, o paraguaio mostrou espírito de grupo. "Venho treinando essa jogada há dois anos. Mas só funciona em times que têm jogadores altos como o Palmeiras." Arce diz que é apenas uma casualidade a maioria dos gols da equipe ultimamente terem saído de seus pés. "O segredo de um time de futebol é a regularidade, o entrosamento e a força." Ontem, em uma lista semanal dos melhores clubes do mundo divulgada pela Rede de TV CNN, o Palmeiras apareceu na nona colocação. A liderança ficou com o Real Madrid, da Espanha, seguido por Arsenal e Manchester United, da Inglaterra. Ontem, Tiago Gentil foi emprestado ao Náutico até junho.