Bélgica continua na liderança do ranking da Fifa; Brasil é 6º

O ranking da Fifa voltou a ser atualizado nesta quinta-feira e não trouxe novidades relevantes em relação ao mês passado. Sem nenhuma mudança de posição no grupo dos 18 mais bem colocados, a listagem assim conta com a Bélgica mantida na liderança, com 1.494 pontos, enquanto o Brasil permanece no sexto lugar, com 1.251.

A ausência de mudanças se deve ao fato de que nenhuma das 20 primeiras seleções do ranking disputou partidas no mês de janeiro. Desta forma, a Argentina segue como vice-líder, seguida por Espanha, Alemanha e Chile, nesta ordem. E logo abaixo do Brasil estão Portugal, Colômbia, Inglaterra e Áustria fechando o Top 10.

Já a Turquia entrou no Top 20 ao contar com a expressiva queda da Costa do Marfim, que despencou do 19º para o 28º lugar. Os turcos subiram um posto e agora ocupam a 20ª posição. Quem também se beneficiou da queda dos marfinenses foi a Hungria, que alcançou o 19º lugar, o melhor da história do país desde a criação do ranking da Fifa, em 1993.

Em meio a este cenário de poucas mudanças, a América do Sul segue com 20 países ao total no Top 20. Além de Argentina, Chile, Brasil e Colômbia entre os dez primeiros, a listagem conta com Uruguai e Equador nos respectivos 11º e 13º lugares. E logo atrás dos equatorianos as tradicionais Holanda e Itália se mantiveram nas respectivas 14ª e 15ª posição. Já a Suíça continua entre duas nações sul-americanas ao figurar na 12ª colocação. A próxima atualização do ranking da Fifa ocorrerá no dia 3 de março.

Classificação:

1. Bélgica - 1.494 pontos

2. Argentina - 1.455

3. Espanha - 1.370

4. Alemanha - 1.347

5. Chile - 1.293

6. Brasil - 1.251

7. Portugal - 1.219

8. Colômbia - 1.211

9. Inglaterra - 1.106

10. Áustria - 1.091

11. Uruguai - 1.074

12. Suíça - 1.050

13. Equador - 1.040

14. Holanda - 994

15. Itália - 991