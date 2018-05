Bélgica divulga lista prévia de convocados e deixa Nainggolan fora da Copa

O técnico da seleção da Bélgica, Roberto Martínez, anunciou nesta segunda-feira uma lista prévia de 28 convocados para a Copa do Mundo e deixou Radja Nainggolan fora da relação para o torneio na Rússia, embora o meia tenha se destacado nesta temporada pela Roma, semifinalista da Liga dos Campeões da Europa.

+ Veja nossa página especial da Copa de 2018

+ Raio-X - Conheça as seleções da Copa da Rússia

+ Confira tabela da Copa do Mundo da Rússia

Martínez há muito tempo tem um difícil relacionamento com Nainggolan, mas disse que o deixou de fora por razões táticas, dizendo que o meio-campista não era o tipo de jogador para se levar a um torneio se ele tiver que exercer um papel de coadjuvante.

"Eu não acho que Radja é um jogador para ser usado em um pequeno papel em qualquer grupo. Todos nós sabemos que ele tem um papel muito importante no clube e eu não sinto que podemos dar isso a ele", afirmou Martínez.

Nainggolan, de 30 anos, anunciou sua aposentadoria da seleção quase imediatamente depois da convocação. Ele fez 30 jogos pela Bélgica e disputou a Eurocopa de 2016. "Muito relutantemente, minha carreira internacional chegou ao fim. Ser você mesmo pode incomodar", escreveu em seu perfil no Instagram.

Após Nainggolan ser convocado para amistoso em março contra a Arábia Saudita, havia expectativa de que ele fosse convocado para a Copa. Martínez afirmou que viajou para Roma, onde conversou com o jogador para explicar a sua decisão.

Nos últimos dois anos, ele nunca usou Nainggolan como titular, apostando em outros jogadores para o seu meio-campo, como Axel Witsel, mesmo após ele se transferir ao futebol chinês. Ainda assim, sempre foi um dos jogadores favoritos do torcedor belga. "Essa não foi uma decisão fácil. Eu sei o quanto esse jogador é popular", disse.

O treinador optou por apresentar uma relação de 28 nomes, ao invés da lista final de 23 nomes, em função da preocupação com a condição física de alguns jogadores que estão lesionados, como Jordan Lukaku, Romelu Lukaku, Michy Batshuayi e Thomas Vermaelen.

Thibaut Courtois, Vincent Komany, Kevin De Bruyne e Eden Hazard são os destaques da convocação da Bélgica, que fará amistoso com Portugal em 2 de junho, dois dias antes do fim do prazo para divulgação dos 23 convocados à Copa. A equipe ainda vai enfrentar o Egito no dia 5.

Na Rússia, a seleção vai estrear em 18 de junho contra o Panamá. Os outros jogos da Bélgica pelo Grupo G da Copa do Mundo serão contra a Tunísia, no dia 23, e a Inglaterra, no dia 28.

Confira a lista de convocados da seleção belga:

Goleiros: Koen Casteels (Wolfsburg), Matz Sels (Anderlecht), Thibaut Courtois (Chelsea), Simon Mignolet (Liverpool).

Defensores: Toby Alderweireld (Tottenham), Dedryck Boyata (Celtic), Laurent Ciman (Los Angeles FC), Leander Dendoncker (Anderlecht), Vincent Kompany (Manchester City), Jordan Lukaku (Lazio), Christian Kabasele (Watford), Jan Vertonghen (Tottenham), Thomas Vermaelen (Barcelona).

Meio-campistas: Yannick Carrasco (Dalian Yifang), Nacer Chadli (West Bromwich Albion), Kevin De Bruyne (Manchester City), Mousa Dembele (Tottenham), Marouane Fellaini (Manchester United), Eden Hazard (Chelsea), Thorgan Hazard (Borussia Mönchengladbach), Adnan Januzaj (Real Sociedad), Thomas Meunier (Paris Saint Germain), Youri Tielemans (Monaco), Axel Witsel (Tianjin Quanjian).

Atacantes: Michy Batshuayi (Borussia Dortmund), Christian Benteke (Crystal Palace), Romelu Lukaku (Manchester United) e Dries Mertens (Napoli).