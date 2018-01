Bélgica e Holanda estudam sediar juntas a Copa de 2018 Apesar de ainda faltarem doze anos, as associações de futebol da Bélgica e da Holanda se reuniram para discutir uma possível candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo de 2018. "Nós nos reunimos com a Associação de Futebol Holandesa, em Eindhoven, para discutir a possibilidade, e os indícios iniciais foram positivos", disse, nesta quarta-feira, um porta-voz da federação belga. "Vamos realizar um estudo antes do final do ano e falar com nossos governos para conseguirmos o apoio deles", acrescentou. Bélgica e Holanda organizaram conjuntamente a Eurocopa de 2000, que foi conquistada pela França. "Na época muitas pessoas criticaram a decisão, mas acabou sendo um enorme sucesso e foi a primeira competição européia a ter lucro", acrescentou. A Copa do Mundo de 2006 irá ocorrer na Alemanha, entre 9 de junho e 9 de julho. O Mundial seguinte será disputado na África do Sul. A edição 2014 acontecerá na América do Sul, segundo rodízio anunciado pelo presidente da Fifa, Joseph Blatter. No Mundial deste ano, a Holanda está no Grupo C, ao lado de Argentina, Costa do Marfim e Sérvia e Montenegro. A Bélgica não irá disputar a competição.