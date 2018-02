Bélgica e Holanda querem organizar a Copa de 2018 Bélgica e Holanda pretendem se unir numa candidatura única para organizar a Copa de 2018. A idéia foi revelada nesta sexta-feira, pelo presidente da Federação Holandesa de Futebol, Jeu Sprengers. ?Perderíamos uma grande chance se não apresentássemos nossa candidatura, já que a Copa seria na Europa nesse ano?, afirmou, em entrevista ao jornal holandês ?De Telegraaf?. Os dois países organizaram conjuntamente a Eurocopa de 2000, vencida pela França. As próximas edições da Copa serão na Alemanha, em 2006, e na África do Sul, em 2010. Em 2014, deve ser realizada na América do Sul, sendo o Brasil o mais forte candidato a organizá-la.