Bélgica faz 9 em Gibraltar e fica a uma vitória da vaga na Copa

Uma das mais fortes seleções da Europa, a Bélgica fez o que se esperava dela e está muito perto de uma vaga na Copa do Mundo de 2018, que será na Rússia. Nesta quinta-feira, no Stade Maurice Dufrasne, na cidade de Liège, os belgas massacraram Gibraltar por 9 a 0 e precisam apenas de mais uma vitória para garantir a classificação como a líder do Grupo H das Eliminatórias Europeias.

Agora com 19 pontos, a Bélgica tem seis a mais que a Grécia, a segunda colocada, e oito a mais que a Bósnia-Herzegovina, que está em terceiro. Neste domingo, pela oitava de 10 rodadas, os belgas enfrentarão justamente os gregos, em Atenas. Até um empate será suficiente caso os bósnios não derrotem Gibraltar como visitantes.

Em campo, a Bélgica foi soberana do início ao fim contra a inexpressiva seleção de Gibraltar. Só no primeiro tempo foram seis gols - dois do centroavante Romeru Lukaku, do Chelsea, e um de Dries Mertens (Napoli), de Axel Witsel (Tianjin Quanjian, da China), de Eden Hazard (também do Chelsea) e de Thomas Meunier (Paris Saint-Germain). Depois do intervalo, o jogador do clube francês fez mais dois e Lukaku completou a goleada.

Inexplicável mesmo apenas a expulsão de Axel Witsel ainda no primeiro tempo, aos 40 minutos, quando o placar já apontava 5 a 0 para a Bélgica. Por sorte, a seleção de Gibraltar - lanterna da chave sem pontos e apenas três gols marcados em sete partidas - não deu um chute sequer ao gol defendido por Thibaut Courtois.

Se a Bélgica se deu bem na rodada, o mesmo não se pode dizer da Grécia, que poderia ficar mais perto de se garantir na segunda colocação, que dará uma vaga na repescagem europeia. Fora de casa, os gregos empataram sem gols com a Estônia e não aproveitaram a derrota da Bósnia-Herzegovina para o Chipre por 3 a 2, também como visitante. Assim, até os cipriotas sonham com o Mundial na Rússia, já que subiram para 10 pontos, na quarta colocação. Neste domingo, encaram os estonianos - em quinto com 5 - longe de seus domínios.