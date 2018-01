Bélgica goleia San Marino por 10 a 1 A seleção da Bélgica deu uma verdadeira surra na equipe de San Marino pelas Eliminatórias da Copa de 2002. Venceu por 10 a 1 e com o resultado o time assumiu a liderança do Grupo 6 da competição, com duas vitórias e uma derrota. A Escócia, com o mesmo número de vitórias e empates tem menor saldo de gols. O destaque da partida foi o jogador Bob Peeters, que marcou três dos gols da vitória belga. Yves Vanderhaeghe fez outros dois, assim como Bart Goor. Emile Mpenza, Walter Baseggio e Marc Wilmots completaram o placar. O gol de honra de San Marino foi de Andy Selva. O Grupo 6 também tem Escócia, Letônia e Croácia. Outra partida válida pelas eliminatórias da Europa, nesta quarta-feira, é Portugal x Andorra, que já estão se enfrentando em Funchal, pelo Grupo 2. Pelas Eliminatórias da Concacaf, a Jamaica fez uma boa estréia no hexagonal final vencendo o time de Trinidad e Tobago por 1 a 0. Na zona asiática, duas partidas foram realizadas na terça-feira. Quirguistão empatou com Cingapura por 1 a 1 e o Bahrain derrotou o Kuwait por 1 a 0.