Bélgica libera Advocaat para negociar time holandês

O AZ gostaria de ter o holandês no comando da equipe, sem que ele precisasse deixar o comando da seleção. As autoridades belgas disseram, em nota oficial, que permitem a negociação de Advocaat com o AZ. "A estrita condição é que o técnico da seleção termine o seu trabalho com o AZ no final da temporada", explica.

A Bélgica fracassou na tentativa de se classificar para a Copa do Mundo de 2010 e não terá partidas oficiais nos próximos meses. O AZ enfrenta o Standard Liege, quarta-feira, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa com o objetivo de conquistar uma vaga na Liga Europa.