Bellerín sofre lesão e desfalca Arsenal em clássico; Alexis Sánchez é dúvida

O técnico Arsène Wenger sofreu uma baixa de última hora para o clássico entre Arsenal e Manchester United, neste sábado, em rodada do Campeonato Inglês. O zagueiro Hector Bellerín teve constatada lesão no tornozelo e desfalcará o time londrino por ao menos um mês. No ataque, Alexis Sánchez ainda é dúvida para o duelo.

Bellerín também ficará fora de outros jogos importantes do Arsenal nas próximas semanas. Ele vai perder o confronto com o Paris Saint-Germain na próxima quarta-feira, pela fase de grupos da Liga dos Campeões. No início de dezembro, ele também desfalcará a equipe contra o West Ham, jogo que é considerado clássico londrino.

Já Alexis Sánchez ainda não tem escalação confirmada no clássico, apesar de ter enfrentado o Uruguai, na terça, pela seleção do Chile, em rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo. Na semana passada, ele desfalcara a equipe chilena no duelo contra a Colômbia, trazendo preocupação para a comissão técnica do Arsenal.

"Faltando 24 horas para o jogo, não sabíamos se ele jogaria contra o Uruguai. De última hora, decidiram inclui-lo na escalação. Eles nos mandou mensagem de celular avisando que estava bem fisicamente, mas ainda temos que esperar", declarou Wenger, nesta quinta. "Amanhã vou vê-lo no treino para ver se tem condição e jogar."

Antes de perder Bellerín, o treinador já tinha sofrido a baixa do meia Santi Cazorla, por problema físico. No treino desta sexta, Wenger deve definir a escalação do Arsenal, que ocupa o quarto lugar da tabela e até poderia alcançar a liderança na rodada, dependendo de uma combinação de resultados.

O time londrino soma 24 pontos, logo atrás do Manchester City, que tem a mesma pontuação, mas tem melhor saldo de gols. A segunda posição pertence ao Chelsea, com 25. E o Liverpool lidera a classificação, com 26.