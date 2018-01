Belleti diz que ficará no São Paulo O lateral-direito Belletti, que viajou para a Colômbia para se apresentar ao técnico da seleção, Luiz Felipe Scolari, disse que a negociação da sua transferência para o Valencia, da Espanha, não deve mais ser concretizada. "Emperrou, e eu devo continuar no São Paulo", afirmou o jodador. Com isso, o São Paulo poderá ter problemas para acertar a contratação definitiva do atacante Luís Fabiano, cujo passe pertence ao Rennes, da França, e está estipulado em US$ 4 milhões. O São Paulo pretendia contratar o atacante com o dinheiro da transferência de Belletti. A expulsão de Luís Fabiano no jogo de quarta-feira contra o Flamengo, não foi bem vista pelos dirigentes do São Paulo. Os jogadores desembarcaram na tarde desta quinta-feira em São Paulo, e ficarão de folga até segunda-feira, quando começa a preparação para as estréias na Copa Mercosul e no Campeonato Brasileiro. O meia Souza não deve mesmo continuar no São Paulo. Seu contrato termina no fim do mês, e na partida de quarta-feira, o treinador nem pensou em pôr o jogador durante a partida. É a prova que Souza perdeu o prestígio na comissão técnica, depois da fraca atuação no primeiro tempo do jogo contra o Flamengo. O técnico Nelsinho Baptista ainda quer mais dois reforços além do meia Leonardo - que já treina no Morumbi - para as disputas da Copa Mercosul e o Campeonato Brasileiro. O treinador não desistiu de contar com um zagueiro e um atacante. Ele considerou o resultado da Copa das Campeões bastante positivo. Apesar da frustração pela perda do título na decisão contra o Flamengo, Nelsinho disse que com pouco mais de um mês pôde dar ao time uma padrão de jogo competitivo. "Temos uma boa perspectiva para o futuro", disse o treinador, que criticou a atuação do juiz mineiro Márcio Rezende de Freitas na final da Copa dos Campeões. "Claro que ele prejudicou o São Paulo, principalmente na expulsão de Luís Fabiano. "Meu jogador foi ofendido por ele, enquanto Petkovic falou um monte de coisas para o Márcio e ele não agiu da mesma forma."