Belleti se apresenta ao Villareal O lateral Belleti, integrante da seleção que levou o Brasil ao pentacampeonato mundial na Copa da Coréia e do Japão, apresentou-se nesta quarta-feira ao seu novo clube, o Villareal. Ontem, ele desembarcou no aeroporto de Manises, onde foi recebido por dirigentes do clube e uma dezena de torcedores. Hoje, o jogador concedeu uma entrevista coletiva e demonstrou otimismo na chegada. ?Sei pouco do Villareal. Meus companheiros de seleção Roberto Carlos e Denílson me disseram que é uma equipe que fez boas temporadas e eu vim para este clube para ser campeão?, disse o brasileiro. O lateral também afirmou que está tranqüilo e satisfeito para iniciar uma nova etapa profissional e disputar sua primeira temporada na Liga Espanhola.