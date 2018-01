Belletti é cortado da seleção No final da tarde desta segunda-feira (horário alemão), a comissão técnica da seleção brasileira decidiu cortar o lateral-direito Belletti da delegação. O jogador do Barcelona sentiu dores no tendão de Aquiles do pé direito, durante treinamento no domingo, e teve que sair de campo. Cicinho, do São Paulo, será o titular na estréia da Copa das Confederações contra a Grécia, nesta quinta-feira. ?Fiz de tudo para continuar, mas a dor me impede até de caminhar normalmente. Terminei o treino de domingo já com muita dor e acordei pior ainda. Queria muito disputar a Copa das Confederações, mas sei que não tinha mesmo condições?, lamentou Belletti. A comissão técnica analisa agora as possibilidades para substituir Belletti. Os nomes mais cotados são Gabriel, do Fluminense, Paulo César, do Santos, Zé Maria, da Inter de Milão, e Maicon, do Monaco (França), que está de férias. A troca já foi autorizada por uma comissão médica da Fifa.