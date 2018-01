Belletti é cortado por contusão O lateral direito Beletti foi cortado da seleção brasileira que enfrenta o Peru, na quarta-feira, pelas eliminatórias do Mundial. O jogador do São Paulo torceu o joelho no primeiro tempo do jogo desta tarde contra a Portuguesa, no Canindé, com vitória do time luso. O médico são-paulino José Sanchez disse que ainda não sabe a gravidade da lesão, pelo menos até amanhã, quando o jogador será submetido a um exame de ressonância magnética. ?Mas já deu para sentir que o atleta não terá condições de jogar nesta semana, por isso já comuniquei o doutor Runco (José Luís Runco, médico da seleção)?, afirmou. O supervisor do São Paulo, José Teixeira, já entrou em contato com o técnico Leão, que agora deve anunciar o nome do substituto de Belletti. O lateral santista Léo também foi cortado por contusão.