Belletti faz dois na goleada do Villarreal O lateral-direito Belletti foi um dos destaques na goleada do Villarreal sobre o Racing Santander por 6 a 3, neste domingo, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro Sonny Anderson também colaborou com o triunfo da equipe, ao lado de Riquelme, Jose Mari e Juanma (contra). Com o resultado, a equipe somou 38 pontos na classificação. O Deportivo La Coruña derrotou o Osasuna por 2 a 0, com dois gols de Victor, e agora tem um ponto a menos que o vice-líder Valencia, que logo mais à tarde enfrenta o Real Madrid, líder do campeonato com 52 pontos. Nos demais jogos, o Malaga goleou o Espanyol por 5 a 2, o Real Betis venceu o Zaragoza por 2 a 1, o Celta de Vigo bateu o Valladollid por 2 a 0 e Mallorca e Albacete ficaram no 0 a 0.