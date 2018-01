Belletti ganha confiança e a vaga O lateral-direito Belletti gritava de alegria ao final do jogo contra o Paraguai - em que o Brasil venceu por 3 a 1 e garantiu sua vaga nas quartas-de-final da Copa América - e agradecia ao treinador. ?Eu estou muito feliz. Além de uma vitória como essa, ainda fiz o meu primeiro golzinho?, dizia ele, para quem, a sacrifício de todos os jogadores foi recompensado. ?Esse time merecia vencer. Estamos todos de parabéns?, disse ele, que dedicou a vitória a Scolari. ?Por ele, nós fazemos qualquer coisa. Vale qualquer sacrifício?, finalizou. Para o lateral, o desempenho nos dois últimos jogos do Brasil, pode estar lhe garantindo uma vaga no time que pretende ir para a Copa do Mundo. ?Estou trabalhando para isso. Quero que o técnico veja que eu posso ser uma ótima opção?, afirmou.