Belletti obtém nacionalidade italiana O lateral-direito Belletti, do Villareal, da Espanha, anunciou nesta sexta-feira que obteve a nacionalidade italiana. A dupla cidadania permitirá que o jogador atue na próxima temporada como atleta comunitário. Com este acerto, o Villarreal passa a ter apenas dois jogadores extra-comunitários, o argentino Rodolfo Martín Arruabarrena e o brasileiro Sonny Anderson, contratado nesta temporada. "Era algo no qual tanto eu quanto o clube estávamos trabalhando. Esta nacionalização será benéfica aos dois", disse Belletti.