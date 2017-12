Belletti pode jogar no Barcelona O Barcelona intensificou nesta terça-feira, os contatos com o Villarreal para comprar o lateral-direito brasileiro Belletti, em uma operação que envolveria ? 4 milhões, além do goleiro Pepe Reina - que está emprestado ao Villarreal. Se houver acordo, Belletti, que tem passaporte italiano, ficará no Villarreal até o final da temporada. O Barcelona quer contratar um lateral polivalente, que tenha um bom desempenho na defesa, mas também com projeção no ataque. Próximo a completar 28 anos, Belletti - reserva de Cafu na seleção brasileira - teve boas passagens pelo Atlético Mineiro, São Paulo e Cruzeiro, com os quais conquistou dois Campeonatos Mineiros, dois Paulistas e um torneio Rio-São Paulo.