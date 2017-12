Belletti recusa proposta da Inter-RS Mesmo insatisfeito com a condição de reserva, o lateral-direito Belletti, do São Paulo, surpreendeu a todos, nesta quarta-feira, logo após o treino da tarde, ao dizer que não aceitaria a oferta do Inter-RS, interessado em contratá-lo por empréstimo até o fim da temporada. A informação sobre o interesse partiu do procurador do atleta, Luiz Taveira, que contou ter sido procurado pelo presidente do clube gaúcho, Fernando Carvalho, na tarde de terça-feira. O jogador são-paulino se disse honrado com o interesse do Inter-RS. No entanto, afirmou que ainda tem objetivos dentro do Morumbi. ?Para mim, seria muito cômodo sair agora?, afirmou. ?De acordo com a proposta, eu receberia mais. Mas quero dar a volta por cima aqui dentro do São Paulo.? O lateral referia-se ao fato de estar amargando a reserva desde que perdeu a vaga no time titular para o jovem Gabriel. Coincidentemente, o atleta tem sido presença freqüente nas listas de convocados do técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari. Uma mudança de clube, agora, poderia deixá-lo mais distante da Copa do Mundo. A atitude agradou ao técnico Nelsinho Baptista. Ao ser informado da recusa de Belletti em ir para outro clube, o treinador fez questão de procurá-lo. ?Fiquei sabendo dessa história e fui até ele para cumprimentá-lo?, contou Nelsinho. ?Gostei do seu gesto, mostrou que ele tem muita personalidade.? A expectativa da comissão técnica, agora, é que a decisão do lateral repercuta positivamente dentro do grupo e sirva para uni-lo ainda mais. Pausa ? Nelsinho está satisfeito. Como sua equipe goleou o Flamengo, do Piauí, por 5 a 0, em Teresina, no jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil, garantindo vaga antecipada nas oitavas-de-final, o técnico terá uma semana inteira para trabalhar. Sua principal preocupação nos treinamentos é o posicionamento, sobretudo dos atletas que jogam no meio-campo. Nesta quarta-feira, jornais italianos publicaram que a Inter de Milão teria enviado um representante ao Brasil para conversar com a direção do São Paulo sobre Kaká. ?Eu já cheguei a conversar com o presidente da Inter (Massimo Moratti) sobre o atleta. Mas não fiquei sabendo da vinda de ninguém?, afirmou o empresário do jogador, Wagner Ribeiro.