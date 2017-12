Belletti retoma a vaga de titular Quem será o lateral-direito do São Paulo contra o Palmeiras, nesta quarta-feira, às 21 horas, no estádio d Morumbi? Gabriel ou Belletti? O técnico Nelsinho Baptista garante que ainda não decidiu, mas Belletti já fala como titular. O jogador derrapou durante a entrevista de ontem no CT da Barra Funda e deixou claro que já se considera, novamente, o lateral-direito titular da equipe, com Gabriel passando para a lateral esquerda, como ocorreu na partida contra o Bangu. ?Aprendi, que quando se perde a posição, o mehor a fazer é trabalhar. Mostrei isso nos treinos e reconquistei a confiança do Nelsinho?, disse Beletti. Leia mais no Jornal da Tarde