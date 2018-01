Belletti se machuca e pode ser cortado O lateral-direito Belletti sentiu dores no tendão de Aquiles do pé direito, durante o treinamento da manhã desta segunda-feira (horário alemão), e pode ser cortado da seleção brasileira, que disputa a Copa das Confederações, na Alemanha. O que já está certo é que o jogador do Barcelona está fora da estréia brasileira contra a Grécia, na quinta-feira. Cicinho, do São Paulo, será o titular. ?O Belletti me disse que houve um momento, durante o treino, que ele tentou dar uma arrancada e sentiu uma dor no tendão. Quando terminou a sessão, imediatamente me avisou do problema?, disse o médico da seleção, José Luiz Runco, que prefere esperar mais algum tempo para definir o corte. ?Isso não foi analisado pela comissão técnica e dependerá da evolução clínica do jogador?, completou. Caso Belletti seja cortado, os mais cotados para ocupar a sua vaga são Maicon, do Monaco (França), que está de férias, ou Gabriel, do Fluminense.