Belletti troca o Villarreal pelo Barcelona A equipe do Barcelona começou nesta quarta-feira a montar a equipe com a qual pretende disputar a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. O clube catalão definiu hoje a contratação do lateral-direito Belletti, do Villarreal, e da Seleção Brasileira. De acordo com a imprensa espanhola, o clube teria pago ? 4 milhões pelo brasileiro, além de abrir mão do goleiro Reina, emprestado ao Villarrel, cujo passe foi fixado em ? 1,8 milhão. Belletti, de 27 anos, nasceu em Cascavel (PR) tinha contrato com o Villarreal até o final da temporada 2007. Casado, sem filhos, o paranaense tem passaporte italiano integra o chamado grupo de jogadores ?comunitários?.