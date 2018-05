Belluzzo admite decepção e promete Palmeiras forte Depois de evitar a imprensa no evento que marcou a parceria do G-4 de São Paulo com o Grupo Femsa e a Coca-Cola Brasil, o presidente do Palmeiras, Luiz Gonzaga Belluzzo, reconheceu ao site do clube nesta quarta-feira que a equipe decepcionou no final da temporada. No entanto, ele prometeu uma equipe forte mesmo com o clube fora da Copa Libertadores.