Belluzzo ameaça perder civilidade com erros de árbitros Depois do elenco do Palmeiras criticar o juiz carioca Péricles Basso Cortez pelo pênalti marcado contra o Coritiba, foi a vez do presidente do clube, Luiz Gonzaga Belluzzo, reclamar da arbitragem e garantir que perderá a civilidade caso os erros continuem supostamente ocorrendo contra o clube.