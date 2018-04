Belluzzo diz que Palmeiras pretende manter Vagner Love

"Temos que respeitar relações contratuais. Nenhum jogador sairá do Palmeiras sem contrapartida. Nós sabemos que ele ficou desconfortável com a agressão e entendemos, mas vamos resguardar o Palmeiras e seu patrimônio", justificou. "Eu tenho muito carinho por ele, teve papel importante no título da Série B. Foi um incidente desagradável e desejamos que ele continue", completou.

O Flamengo tentou contratar Vagner Love, mas a tentativa fracassou, já que o time da Gávea não aceitou liberar o meia Everton. O Palmeiras, porém, está disposto a discutir novas propostas por Vagner Love, que foi cedido por empréstimo pelo CSKA Moscou. "Se houver uma proposta que interessa, podemos discutir", disse.