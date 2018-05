Belluzzo diz ter intenção de manter Muricy no Palmeiras

O presidente do Palmeiras, Luiz Gonzaga Belluzzo, afirmou nesta quinta-feira que não pretende trocar o treinador do clube. Para o dirigente, Muricy Ramalho deve ser mantido, desde que esteja sentindo-se confortável no cargo.

"O Muricy é o técnico do Palmeiras. Eu não concordo com esse impulso de mudar o treinador. Eu não concordo e acho que boa parte da torcida não concorda", disse Belluzzo, em entrevista ao SporTV. O presidente revelou que fará uma reunião com o técnico nos próximos dias, para discutir o planejamento de 2010.

"Quero conversar com o Muricy e ver se ele está satisfeito, se tem alguma reivindicação a fazer, para saber qual é a avaliação dele. E eu também vou falar, dar meu ponto de vista de uma forma muito franca", afirmou o dirigente.

Belluzzo também rebateu as críticas de Vanderlei Luxemburgo, ex-técnico do clube, que chamou o presidente de "arcaico e retrógrado" durante sua apresentação no Atlético-MG, na quarta-feira.

"Ele foi demitido por uma questão estatutária, porque quis exercer a função do presidente. Acho que falta um pouco de postura a ele. Eu tive minhas falhas, e não tenho pretensão de ser perfeito - o Luxemburgo talvez tenha. Eu sou professor de economia, não sou professor de Deus", disse Belluzzo.