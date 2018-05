Belluzzo evita a imprensa e se nega a falar do Palmeiras A perda da vaga na Copa Libertadores de 2010 trouxe problemas para o Palmeiras. Situação que incomoda muito o presidente Luiz Gonzaga Belluzzo, suspenso em novembro por nove meses após fazer críticas agressivas ao árbitro Carlos Eugênio Simon. No lançamento do G-4 paulista nesta terça-feira, um acordo comercial entre os times grandes de São Paulo, Belluzzo foi o único dirigente que evitou comentar sobre o futuro do time.