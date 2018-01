Belluzzo inaugura "governo paralelo" Uma reunião realizada hoje em São Paulo com a presença de conselheiros do Palmeiras ligados à oposição e de sócios do clube selou a criação de um movimento paralelo que irá supervisionar a administração do presidente Mustafá Contursi. O grupo, encabeçado por Luiz Gonzaga Belluzzo, candidato derrotado por Mustafá na última eleição, irá se encontrar periodicamente para discutir assuntos ligados não apenas ao futebol como aos esportes amadores e a setores administrativos. Grupos de trabalho serão constituídos e os resultados, apresentados em relatórios mensais e em informes na Internet. "Vamos atuar como uma sombra, como um governo paralelo. Não queremos que tudo o que foi plantado pelo Movimento Muda Palmeiras nos últimos meses caia no esquecimento. É inútil disputar uma eleição e sair do mapa. Vamos prestar contas aos associados e à torcida", disse Belluzzo. Segundo o candidato derrotado, a coleta de informações para verificar a atual situação do Palmeiras deverá começar nos próximos dias. "Quero deixar claro que nossa avaliação será cuidadosa. Se o presidente Mustafá atuar de maneira coerente, zelando pelos interesses do clube, será aplaudido. Se não agirmos assim, vamos perder nossa função principal, que é a de institucionalizar a oposição dentro do Parque Antártica. Todos os palmeirenses poderão se juntar a nós, desde que o façam com idéias e críticas responsáveis." Presente à reunião, Gilberto Cipullo, que seria um dos homens fortes do futebol caso Beluzzo tivesse vencido, negou que o movimento criado hoje tenha objetivos eleitoreiros. "Vamos acompanhar o clube, sim, vamos criticar o que está errado e enaltecer os acertos. Passar ao Conselho Deliberativo o que realmente está acontecendo." Cipullo avaliou o atual time de futebol, que estreou domingo no Campeonato Paulista, vencendo o Mogi Mirim por 2 a 1. "Sinto que o time ainda está sem confiança, sem ritmo. Entendo, porém, que é cedo para fazer projeções." Na opinião de Seraphim del Grande, que rompeu com Mustafá quando este alterou o estatuto do clube para se reeleger presidente, em 1996, o movimento de oposição terá força por contar com pessoas que conhecem os vários departamentos do clube. "Deixo bem claro que não teremos nenhuma linha de contato com o Mustafá."