Belluzzo prega mudança radical Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, economista de 60 anos, que já trabalhou no governo Quércia, em São Paulo, e atualmente é um dos sócios da revista Carta Capital acredita que pode desbancar Mustafá Contursi. Nas últimas semanas de campanha, com o apoio de amigos, pôs até outdoors pela cidade. No segundo semestre, decidiu lançar sua candidatura e recebeu apoio dos oposicionistas Seraphim del Grande e Gilberto Cipullo, que já foram diretores do clube e serão os responsáveis pelo Departamento de Futebol caso vença as eleições. Acha que sua vivência e bom relacionamento nas áreas publicitária e econômica podem facilitar o surgimento de parceiros. E acredita que só uma mudança radical pode fazer o Palmeiras voltar a vencer. "O Palmeiras retrocedeu, voltou à estaca zero, está como um clube de bairro." Agência Estado ? O Mustafá venceu com facilidade as últimas eleições. O senhor está indo para a disputa apenas por dignidade ou acredita que pode vencer? Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo ? Não estou indo por dignidade, há chance de um bom desempenho, fizemos um avanço grande. Temos uns 120 conselheiros, de um total de uns 250 que vão votar. E uns 30 ainda não se decidiram. Quem ganhar vai ser por pouca coisa. AE ? É verdade que o senhor admitiu tirar a candidatura nas últimas semanas? Belluzzo ? Fiz uma proposta de retirar a candidatura, contanto que o Mustafá também retirasse a dele e nós encontrássemos um nome de consenso. Seria uma chapa de comum acordo. Mas ele não quis. AE ? O que fará para trazer recursos ao clube, nessa época de crise, caso vença? Belluzzo ? Vou fazer as parcerias que puder, não só para o time, mas também para o estádio. É possível encontrar investidores. Também darei bastante atenção às categorias de base. E colocarei gente do ramo para olhar jogadores. A contratação do Ricardo Boiadeiro (em 2001) foi uma tremenda ingenuidade, por fita de vídeo. Mudaria bastante coisa da atual gestão. Depois da saída da Parmalat, o clube retrocedeu, voltou à estaca zero. Está como um clube de bairro. As pessoas que conversam com o Mustafá e até votam nele não têm muita noção de como são as coisas no clube. Há uma brutal centralização, o Lapola (Sebastião Lapola, diretor de Futebol), não tem autonomia. AE ? O Jair Picerni já foi contratado. Vai mantê-lo ou gostaria de ter um outro técnico? Belluzzo ? Não seria o meu preferido, mas foi uma boa escolha. Vou mantê-lo no cargo. O meu primeiro nome era o de Mário Sérgio (do São Caetano) e depois viriam o Jair e o Tite (do Grêmio). Em relação ao time, acho que é preciso ter alguns âncoras, uma espinha dorsal. O Marcos, por exemplo, não pode sair. Não entendi como deixaram o Leonardo Moura ir embora. AE ? Como o senhor vai conciliar suas atividades na Carta Capital e na Unicamp com o Palmeiras? Belluzzo ? Sou aposentado na Unicamp, só vou para dar algumas palestras. E, em relação à Carta Capital, só vou em dia de discussão de pauta e de fechamento. O que prejudica o trabalho é a centralização das decisões.