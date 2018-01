Belluzzo promete oposição construtiva A derrota para Mustafá Contursi na disputa da presidência do Palmeiras, nesta segunda-feira à noite, não desanimou Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo, candidato da oposição. ?O Movimento Muda Palmeiras não vai parar. O clube precisa de união e vamos fazer uma oposição construtiva e apontar reivindicações.? Belluzzo disse que não ficou decepcionado com o resultado e confia em mudanças nas próximas eleições daqui a dois anos. ?Da próxima vez, de acordo com o Código Civil, os sócios terão direito a voto.? Quanto ao apoio que teve da torcida, Belluzzo pediu ?paciência? aos torcedores, que demonstraram sua afinidade com o candidato. ?O mundo e nem o Palmeiras vão acabar amanhã. Peço que compreendam o resultado?, afirmou Belluzzo, que, ao deixar o Palestra Itália, foi ovacionado pelos torcedores. Mas não deixou de alfinetar o adversário vencedor. ?O Palmeiras precisa de mudanças para não correr o risco de ser colocado em um nível inferior.?