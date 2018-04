Belluzzo: 'Vamos para cima do São Paulo e botar fogo lá'

Durante o lançamento da nova camisa número três do Palmeiras, o presidente Luis Gonzaga Belluzzo mandou um recado para o time. Quer empenho total para derrotar o São Paulo no clássico que acontecerá no próximo dia 30, domingo, no Morumbi. Para o dirigente, este é um confronto fundamental para continuar na luta pelo título do Campeonato Brasileiro.

Antes, o Palmeiras tem outro confronto decisivo contra o Internacional, que também está entre os primeiros colocados. O jogo contra os gaúchos acontecerá neste sábado, no Palestra Itália, e marcará a estreia da camisa azul.

"Esse negócio de que o São Paulo é o Jason é coisa de criança de cueiro [criança muito pequena]. Temos de ir para cima e botar fogo lá. Tenho plena confiança na qualidade do elenco do Palmeiras. O palmeirense tem por característica ser corajoso, e quem não é corajoso não pode fazer parte desse time."

Belluzzo promete total apoio a Muricy Ramalho, que sofreu sua primeira derrota na quarta-feira diante do Coritiba, por 1 a 0. "Muita gente me ligou para falar que o time estava em queda. Não tem nada disso. Vamos lutar pelo título do Brasileirão. Temos um elenco de qualidade que só precisa de alguns reforços."