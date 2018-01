Bem na Turquia, Fábio Luciano quer seleção Em Istambul, na distante Turquia, o ex-capitão do Corinthians faz sucesso. Defendendo o Fenerbahce, Fábio Luciano ganha prestígio no país que surpreendeu o mundo na Copa de 2003, terminando em terceiro lugar. Vivendo uma época de grandes investimentos no futebol turco, alimentando uma briga pesada pelo título nacional, o zagueiro já ganhou o seu espaço. O Fenerbahce disputa arduamente com o Besiktas e Galatasaray a hegemonia da Turquia. Leia mais no Jornal da Tarde