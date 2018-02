Benazzi agradece à Nossa Senhora O antigo jargão do futebol de que "não se mexe em time que vence", foi levado a sério, mais uma vez, nesta segunda-feira, pelo técnico do Criciúma, Vágner Benazzi, que acompanhado do preparador físico, Sullivan Dalla Valle, fez o mesmo roteiro de outras segundas-feiras e caminhou mais de 13 quilômetros, entre o hotel em que reside e o santuário de Nossa Senhora do Caravaggio, distrito de Caravaggio, na divisa de Criciúma com Nova Veneza. A devoção à santa, adorada pela comunidade regional, majoritariamente de descendência italiana, segundo Benazzi, é uma prática antiga e que vem mantendo desde que chegou ao Sul de Santa Catarina. Sem querer chamar a atenção, ele saiu anonimamente do hotel, no bairro Comerciário e fez o mesmo trajeto que milhares de romeiros no último domingo de maio, quando a região se mobiliza para uma festa que dura uma semana e se encerra com a romaria ao santuário. Benazzi, no entanto, prefere falar de futebol e afirma que a boa campanha do Criciúma no Brasileiro, permanecendo pela terceira rodada e há um mês na liderança da competição "é resultado de muito trabalho, da união do grupo e, sobretudo, do respeito a todos os adversários". O treinador avisa que "é dessa forma que vamos continuar trabalhando, em busca de resultados positivos, principalmente em jogos disputados em nosso estádio." Para o próximo compromisso no campeonato, domingo, às 16 horas, contra o Guarani, em Campinas, o técnico do clube catarinense não tem problemas para escolher a melhor formação. Ele poderá contar com os retornos de Athos, meia de ligação, e Luciano Almeida, ala esquerda, que cumpriram suspensão automática por cartões amarelos na rodada que passou. O meia Marcinho, que substituiu Athos, pode ser a novidade da equipe para o jogo em São Paulo.