Benazzi aguarda regularização de reforços da Lusa

O treinador já sabe que o zagueiro Thiago Gomes, com problema na coxa direita, e o ala Athirson, com lesão na panturrilha da perna direita, ambos no departamento médico, seguem de fora na equipe, que tem seis pontos, com 100% de aproveitamento no Paulistão.

"Começamos bem o Paulistão, mas o que importa é terminar bem. Temos que seguir trabalhando para manter a regularidade e continuar nas primeiras posições", declarou o técnico Vágner Benazzi, tentando conter qualquer tipo de euforia após o bom início de Paulistão.

Nesta quinta-feira, o departamento de marketing da Portuguesa apresentou, oficialmente, o uniforme número três do clube. A camisa é preta, com detalhes em branco e a cruz de malta ao fundo. O evento contou com a presença dos jogadores Athirson e Marcos Paulo e do presidente do clube, Manuel da Lupa.