Benazzi cobra reação do Paysandu Na chegada ao Paysandu, o técnico Vagner Benazzi deu uma bronca nos jogadores. E exigiu: quer um time sem medo, compacto e agressivo na partida deste domingo, em Santa Catarina, contra o Criciúma. Afinal, o time paraense ainda corre risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro - é 16º colocado, com 48 pontos. "A minha cabeça e a de vocês estão em jogo nessas cinco partidas que faltam", avisou Benazzi. "Quero um time coeso, lutando pela bola o tempo todo. Nada de dar espaço para contra-ataques do adversário. Isso tem sido mortal para nós." O novo treinador também resolveu mexer no ataque titular. Cláudio deve ocupar a vaga de Borges, contundido, formando a dupla com Vinícius. No gol, Alexandre Fávaro permanece no time, após a boa atuação contra o Paraná. Assim, o goleiro Paulo Musse ficará no banco.