Benazzi e Ferreira são reis do acesso Dois técnicos voltaram a brilhar no interior paulista neste ano. Vagner Benazzi e Luiz Carlos Ferreira são alguns dos reconhecidos "reis do acesso". Para compensar, cada um pode colocar em seu currículo mais duas classificações. Benazzi levou o Atlético Sorocaba ao vice na Série A3, mas também teve participação na campanha do Santo André na A2. Ferreira conduziu o time do ABC à elite estadual (uma incógnita, na verdade) e ainda iniciou a vitoriosa campanha do Etti Jundiaí, que chegou ao título sob a direção de Giba. "Fique contente pela subida do Santo André, pois deixei as portas abertas lá, e foi mérito do Luiz (Ferreira)", diz Benazzi, que, em sua carreira, nem lembra-se, ao certo, das conquistas. "Tenho dez, se não me engano." Porém, ele não acrescentou o trabalho iniciado na Matonense, que foi concluído por Luís Carlos Martins (que salvou Barbarense e Mirassol de rebaixamentos neste ano), outro especialista no assunto. "Gosto de repartir as virtudes", diz Benazzi, que, a partir de amanhã (02) começa a pensar no futuro. Benazzi diz que pode continuar no Atlético Sorocaba, que garantiu a segunda vaga da A3 ao vencer o Garça por 1 a 0 e pelo tropeço do Flamengo de Guarulhos contra o Noroeste. "O Atlético será uma futura Parmalat", diz ele, referindo-se à administração da seita do Reverendo Moon. Em 13 jogos, sem reforços, tirou o time da sexta colocação. "Mostrei aos jogadores que a vaidade estava atrapalhando, pois não é difícil chegar à liderança, mas mantê-la", explica o treinador, que conquistou 24 dos 62 pontos do Santo André na A2 e só perdeu um jogo pela equipe sorocabana. Se Benazzi tem várias conquistas, como o título do Gama na Série B do Campeonato Brasileiro, Ferreira não fica atrás. Recorda-se de 11 acessos, mas participou de outros. Como os próprios treinadores esquecem-se de creditar as campanhas iniciais, não computam alguns no currículo. No time do ABC, Ferreira terminou invicto: dez vitórias e cinco empates. O gol de Adãozinho, de pênalti, só aconteceu aos 48 minutos do segundo tempo, contra o Ituano (1 a 0, que tirou a segunda posição do Juventus), no sábado (30). "O final foi dramático e um presente lá de cima", diz ele, também cumprimentando Giba por ter concluído com o sucesso o trabalho no Etti. "Tenho credibilidade no ABC e a união dos jogadores foi importante", comenta Ferreira, que, em 1998, iniciou a decolagem do São Caetano no futebol brasileiro, com duas conquistas: vice na Série C do Brasileiro e campeão da A3 paulista. "Já tive 19 títulos na carreira, somando-se como auxiliar-técnico, inclusive no exterior", afirma ele, mas sem conseguir enumerá-los. Ferreira também deverá decidir seu futuro nesta semana: ficar no Santo André ou ir para outro clube.