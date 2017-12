Benazzi é o novo técnico da Portuguesa Luiz Carlos Martins pediu demissão nesta sexta-feira e não é mais treinador da Portuguesa. Ele se reuniu com o presidente do clube, Joaquim Alves Heleno, e resolveu deixar o cargo, apesar do dirigente insistir para que ficasse. A diretoria da Lusa trabalhou rápido e já contratou um novo treinador para a seqüência do Campeonato Brasileiro da Série B. Vágner Benazzi, que estava no Brasiliense, será apresentado segunda-feira à tarde, no Canindé. "Não houve pressão da torcida nem dos diretores. Decidi deixar o clube porque senti que era o momento", disse Luiz Carlos Martins. Luiz Carlos Martins assumiu a Portuguesa na repescagem do Campeonato Paulista, com a missão de salvar a equipe do rebaixamento. Conseguiu livrar o clube da Série A2, mas enfrentou muitos problemas na hora de montar o elenco para o Campeonato Brasileiro. "Não houve tempo de preparar a equipe, em razão do calendário. Por isso, também não fizemos uma boa preparação. Montamos a equipe às pressas. Solicitei reforços, mas devido à situação financeira do clube, nem todos puderam ser contratados", disse o treinador, que comandou a Lusa em 26 jogos, com nove vitórias, 10 empates e sete derrotas. Mesmo sendo uma decisão pessoal, Luiz Carlos Martins lamentou sua saída. "Deixo o clube triste, porque tive um bom relacionamento com jogadores, conselheiros e torcedores, mas saio de cabeça erguida, deixando a porta aberta. Quem sabe um dia volto a trabalhar no Canindé, porque a Portuguesa é muito grande." Com Luiz Carlos Martins, também deixa o clube o auxiliar-técnico Dino Camargo. Vágner Benazzi foi contratado pelo presidente Joaquim Alves Heleno logo após a demissão de Luiz Carlos Martins. Ele chegará à Portuguesa em um momendo delicado: o time ocupa o 12º lugar na classificação da Série B, com 22 pontos em 17 jogos, e com chances reduzidas de classificação à próxima fase. O novo treinador da Lusa tem 14 anos de carreira, iniciados em 1989, no Sãocarlense. Benazzi também passou pelo União Barbarense, Taquaritinga, São José, Lemense, Atlético Sorocaba, Bragantino, Portuguesa Santista, Santo André, Paulista e Paraguaçuense. As maiores conquistas do treinador, porém, foram no Gama, pelo qual foi campeão brasileiro da Série B em 1999 e no Figueirense, onde conquistou o Campeonato Catarinense deste ano e o vice-campeonato brasileiro da Série B em 2001.