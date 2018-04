Benazzi elogia Héverton em vitória da Portuguesa

"Ele foi o homem do jogo", garantiu Benazzi. Apesar do resultado, ele pediu calma à torcida e não quer euforia logo após a estreia. "Temos de manter os pés no chão. Foi só o primeiro jogo."

Outro destaque do clássico, o goleiro Fábio explicou a defesa no pênalti cobrado por Rogério Ceni. "Eu defendi porque esperei ele bater. Ele é um excelente cobrador de pênaltis e de faltas. Bateu bem. O mérito foi todo meu", disse sem modéstia. Fábio fez ainda outras boas defesas e saiu aplaudido pela pequena torcida da Portuguesa no Morumbi.