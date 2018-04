Benazzi exige vitória da Portuguesa contra o Mogi Mirim

"Nós conseguimos um bom resultado diante do Bragantino. É difícil jogar na casa deles, ainda mais com um homem a menos. Agora vamos voltar ao Canindé, onde temos que buscar a vitória", analisou Benazzi.

Um dos principais destaques no confronto com o Bragantino, o goleiro Fábio também exigiu os três pontos nos próximos confrontos em casa. "Tive a felicidade de fazer defesas importantes e ajudar os meus companheiros. O empate foi bom, mas temos que vencer os dois jogos no Canindé (Mogi Mirim, quarta-feira, e Botafogo, domingo)", afirmou o goleiro.

Após o empate de sábado, a Portuguesa manteve a liderança do Campeonato Paulista com sete pontos. No entanto, ela pode ser ultrapassada neste domingo, no complemento da rodada.