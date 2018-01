Benazzi faz mistério no Figueirense Figueirense e Corinthians fazem o duelo alvinegro, a partir das 16 horas, na capital catarinense, na tentativa da primeira vitória no Campeonato Brasileiro. O confronto tem uma característica especial no histórico dos clubes. Em três partidas oficiais desde a década de 70, nenhum saiu vencedor e mais do que a primeira vitória, o Figueirense pretende confirmar, diante de cerca de 20 mil torcedores, a boa fase diante de um dos grandes clube do futebol brasileiro. O técnico Vagner Benazzi não quis confirmar o time no último treino, mas acenou com a possibilidade de promover a estréia do veterano meia-atacante Evair, 38 anos. O ex-jogador do Goiás e Coritiba treinou normalmente, porém disse que sua condição física está apenas 70% da ideal. "Não estou no mesmo nível dos meus companheiros, mas espero ser aproveitado nesta partida", afirmou. "É um jogo que a gente precisa confirmar a tendência de nosso crescimento na competição e que também servirá de parâmetro para projeções futuras", refletiu Benazzi, sem dar explicações às prováveis mudanças, entre as quais a participação do volante Simplício para fortalecer a lateral-direita, setor de atuação de Gil, do time paulista. O jogo será precedido pela campanha do governo Federal "Fome Zero". A ONG Rede 13, com jurisdição em Santa Catarina, que tem Lurian da Silva, filha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como representante do programa no Estado, fez parceria para arrecadar junto a torcida cerca de 12 toneladas de alimentos não perecíveis a serem distribuídos entre entidades filantrópicas.