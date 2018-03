Benazzi faz mistério no Fortaleza O técnico Vágner Benazzi resolveu fazer mistério e escondeu a escalação do Fortaleza para o jogo contra o Brasiliense, neste sábado, no estádio Castelão, pelo Campeonato Brasileiro. Ele tem uma dúvida no meio-de-campo. Sem contar com o volante Dude, suspenso, dois atletas disputam a posição: Hernani e Índio. No ataque, Benazzi deverá lançar Marcos Denner e Fumagalli, que, caso seja regularizado a tempo, entra no lugar de Clodoaldo, também suspenso. Uma coisa é certa. Depois de cumprir dois jogos em casa com os portões fechados por determinação do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Fortaleza contará, pela primeira vez neste Brasileiro, com o apoio da sua torcida.